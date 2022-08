"Stiamo indagando per accertare cosa sia successo", fa sapere la polizia

È salito a 6 morti in Olanda il bilancio dell’incidente avvenuto sabato sera a Nieuw-Beijerland, a sud di Rotterdam, dove un camion è uscito fuori strada e si è schiantato contro un barbecue di quartiere. Lo riferisce la polizia locale, aggiungendo che altre 7 persone sono in ospedale e una di loro è in condizioni critiche. La portavoce della polizia, Mirjam Boers, riferisce anche che il conducente, un 46enne spagnolo, al momento dell’incidente non era sotto l’effetto di alcol. “Stiamo indagando per accertare cosa sia successo”, ha detto Boers.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata