Sono migliaia gli sfollati per le piogge monsoniche che imperversano sul Paese da metà giugno

E’ ancora alta l’emergenza in Pakistan per le piogge monsoniche che hanno provocato inondazioni improvvisi costringendo migliaiaia di persone a fuggire dalle proprie abitazioni. Dall’inizio della stagione monsonica a metà giugno sono quasi mille le persone morte. Soccorritori al lavoro da settimane per mettere in salvo più persone possibile. Nelle immagini alcuni residdenti della provincia pakistana del Baluchistan che cercano di guadare le profonde acque delle alluvioni per cercare un rifugio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata