L'offerta vincente da Alderly Edge, città del nord-ovest inglese

(LaPresse) A pochi giorni dall’anniversario della morte di Lady Diana, una Ford Escort del 1985 che era stata di proprietà della principessa è stata venduta all’asta per 650mila sterline. Ordinata su misura da Lady D, l’auto ha quasi 25mila miglia sul contachilometri ed è stata venduta in un’asta di veicoli storici tenuta al circuito di Silverstone, in Inghilterra. L’offerta vincente è arrivata da Alderly Edge, nel nord ovest inglese.

