Alle tifose è stata riservata un'area speciale sugli spalti all'interno di un impianto da 100.000 posti

Le autorità iraniane hanno permesso alle donne di assistere a una partita di calcio allo stadio Azadi di Teheran, nella capitale iraniana. I video postati sui social media mostrano le donne all’interno dello stadio al momento dell’inizio della partita del campionato nazionale tra l’Esteghlal FC, la seconda squadra più popolare in Iran, e il Mes-e Kerman. I filmati mostrano donne che sventolano le bandiere blu dell’Esteghlal e fanno il tifo dai loro posti, in un’area speciale designata per le donne nello stadio da 100.000 posti. Secondo agenzie di stampa locali, 500 biglietti erano dedicati esclusivamente alle donne, anche se non è stato chiarito quante vi abbiano partecipato.

