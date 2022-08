Il viaggio in Algeria arriva a meno di un anno dalla crisi diplomatica che ha fatto esplodere le tensioni tra le due nazioni 60 anni dopo l'indipendenza del Paese nordafricano dalla Francia

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha deposto una corona di fiori in omaggio ai soldati morti per la Francia nel cimitero cristiano ed ebraico di Saint-Eugene ad Algeri. Macron ha poi visitato il cimitero insieme ai funzionari. La visita ha l’obiettivo di affrontare due sfide importanti: rafforzare le future relazioni economiche e sanare le ferite dell’epoca coloniale. Il viaggio in Algeria arriva a meno di un anno da una crisi diplomatica di un mese tra i due Paesi, che ha fatto esplodere le tensioni 60 anni dopo l’indipendenza del Paese nordafricano dalla Francia. La guerra in Ucraina ha rafforzato lo status dell’Algeria come partner chiave nella fornitura di gas al continente europeo. Macron, il primo presidente francese nato dopo la fine della brutale guerra d’indipendenza dell’Algeria durata sette anni nel 1962, ha promesso di fare i conti con gli errori dell’era coloniale. Il Paese è stato occupato dalla Francia per 132 anni.

