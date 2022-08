Il presidente francese ha ringraziato il Paese nordafricano per aver aumentato i volumi immessi nel gasdotto che rifornisce l'Italia: "Fa bene all'Europa e migliora la diversificazione"

“Non siamo in concorrenza con l’Italia” sul gas algerino. Lo ha assicurato il presidente francese Emmanuel Macron a margine della sua visita in Algeria. Macron ha poi ringraziato l’Algeria per aver aumentato i volumi immessi nel gasdotto che rifornisce l’Italia. “Fa bene all’Italia, fa bene all’Europa e migliora la diversificazione”, ha aggiunto il presidente francese. Macron ha negato che la Francia sia “andata a Canossa” per chiedere il gas all’Algeria. “La Francia dipende poco dal gas nel suo mix energetico, circa il 20%, e nel complesso l’Algeria rappresenta dall’8 al 9%, non siamo in una dinamica in cui il gas algerino potrebbe cambiare la situazione”, ha sottolineato. Macron ha anche ricordato che la Francia aveva già “assicurato i suoi volumi” per l’inverno e che “le scorte (erano) al 90%”. “È molto positivo che ci sia maggiore collaborazione e più gas all’Italia”, ha insistito Macron, sottolineando la necessità di una “solidarietà europea”. D’altra parte, “a lungo termine, vogliamo consolidare la partnership tra TotalEnergies e Sonatrach”, ha affermato il presidente francese.

