L'imbarcazione si trovava a un miglio nautico dalla costa nei pressi del porto di Manila, non è ancora chiara al momento l'origine del rogo

È di un ferito e nove dispersi il bilancio provvisorio di un incendio divampato su un traghetto che si trovava a un miglio nautico dalla costa nei pressi del porto di Manila, capitale delle Filippine. Lo riferisce la guardia costiera locale. Degli 82 passeggeri a bordo dell’imbarcazione, 73 sono stati tratti in salvo, tra i quali una donna che è stata ricoverata con lesioni non specificate. Il personale di emergenza è alla ricerca delle nove persone che mancano all’appello. Le fiamme non sono ancora state spente del tutto e non è chiara al momento la loro origine.

