"Il giorno dell'incidente eravamo tutti sotto choc" ha raccontato durante un'intervista realizzata nel suo studio a Londra

Elizabeth Emanuel ha creato diversi modelli per celebrità come Madonna e Rita Ora durante la sua carriera. Tra questi, anche l’abito da sposa che la principessa Diana indossò al suo matrimonio del 1981 con il principe Carlo. “È stato meraviglioso aver fatto parte di tutto questo, aver fatto parte anche della storia”, ha detto Emanuel all’Associated Press nel suo studio a Londra. “Penso che le persone pensassero che fosse come una di famiglia”, ha detto. “Si sentivano vicini a lei perché conoscevi ogni dettaglio della sua vita. Era su tutta la stampa, quando la sua vita è stata portata via, è stato questo grande vuoto. Erano tutti sotto choc”.La principessa Diana è morta in un incidente d’auto a Parigi il 31 agosto 1997.

