Il ministro degli Esteri in missione in Ucraina, il leader di Kiev ha ringraziato anche il premier Draghi per il sostegno ricevuto

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che “l’Italia non abbandonerà il popolo ucraino”. Di Maio ha aggiunto che è fondamentale ricercare la via diplomatica “per ritrovare la pace e difendere la democrazia”.

