Due agenti di polizia bulgari sono stati uccisi mentre cercavano di fermare un autobus contenente migranti entrati illegalmente nel Paese. L’incidente è avvenuto alle 5 del mattino nella città di Burgas, sul Mar Nero, dopo che l’autobus si è rifiutato di fermarsi a due posti di blocco consecutivi della polizia di frontiera. L’autobus, con targa turca, trasportava 47 migranti la cui nazionalità non è stata resa nota. Il veicolo era entrato in una zona residenziale quando gli agenti di polizia hanno fermato la loro auto di fronte alla strada. L’autobus ha tamponato il veicolo della polizia, poi lo ha travolto prima di schiantarsi contro una fermata dell’autobus. I due agenti a bordo dell’auto sono morti sul colpo. Non sono stati segnalati altri feriti ed è stata aperta un’indagine sul caso.

