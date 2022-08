Le webcam, installate da un tour operator, hanno fornito all'esercito di Kiev informazioni sui movimenti di Mosca

(LaPresse) Il 24 febbraio iniziava l’invasione russa in Ucraina. Sei mesi dopo, sono stati resi pubblici i video che mostrano l’arrivo dei primi carri armati russi nella regione della centrale nucleare di Chernobyl. Le immagini arrivano dalle telecamere di sicurezza installate da Yaroslav Yemelianenko, organizzatore di tour nella cosiddetta “zona di esclusione”. Le aveva installate pochi mesi prima per sorvegliare gli stand dei souvenir, ma hanno avuto un nuovo utilizzo con l’inizio della guerra: finché sono durate le batterie, Yemelianenko ha fornito i video all’esercito ucraino per superare lo spegnimento di tutte le telecamere di sicurezza pubbliche da parte della Russia.

