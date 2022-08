Le Nazioni Unite hanno stabilito di avere "la capacità logistica e di sicurezza in Ucraina per supportare qualsiasi missione dell'Aiea presso lo stabilimento"

(LaPresse) Le Nazioni Unite, dopo un consulto con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), hanno stabilito di avere “la capacità logistica e di sicurezza in Ucraina per supportare qualsiasi missione dell’Aiea presso lo stabilimento di Zaporizhzhia, a condizione che Ucraina e Russia siano d’accordo”. Lo ha dichiarato Rosemary DiCarlo, sottosegretario delle Nazioni Unite per gli affari politici e il consolidamento della pace, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. DiCarlo ha anche ribadito le richieste del segretario Guterres di porre fine a tutte le attività militari nelle immediate vicinanze dell’impianto e che “tutte le parti si astengano dal prendere di mira le sue strutture o dintorni”

