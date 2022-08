I passeggeri hanno dovuto lasciare i propri veicoli, un centinaio, per poi essere trasferiti in un treno sostitutivo

(LaPresse) Decine di passeggeri hanno dichiarato di essere rimasti bloccati per ore all’interno del Tunnel della Manica martedì dopo che un allarme di sicurezza ha bloccato il treno sotto la Manica. Il servizio pomeridiano stava viaggiando tra Calais e Folkestone. Le immagini mostrano passeggeri che vengono evacuati attraverso una galleria di emergenza dopo avere dovuto lasciare i propri veicoli, per poi essere trasferiti in un treno sostitutivo. Più di 100 veicoli erano a bordo del treno al momento dell’incidente. Eurotunnel ha dichiarato di aver fornito ai passeggeri cibo e bevande durante l’incidente, aggiungendo di aver preso il tempo necessario per risolvere il problema e garantire la sicurezza delle persone: mercoledì mattina la ripresa del servizio regolare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata