Il presidente, in occasione della giornata che celebra il giorno della bandiera, si è congratulato con il popolo ucraino durante la cerimonia a Kiev

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy si è congratulato con il popolo ucraino in occasione della Giornata della bandiera nazionale e ha assicurato che tornerà a sventolare in ogni città e villaggio temporaneamente occupati dalla Russia, compresi Crimea e Donbass. “La bandiera blu e gialla dell’Ucraina sventolerà di nuovo dove si trova la sua casa. Dove dovrebbe essere di diritto: in tutte le città e i villaggi temporaneamente occupati dell’Ucraina. Sventolerà per sempre a Melitopol in piazza della Vittoria, dove non possono esserci coloro che perdono questa guerra. Ci sarà l’azzurro e il giallo. A Kherson sopra Freedom Square non può esserci una bandiera di coloro che non sanno cosa sia la libertà. Ci sarà l’azzurro e il giallo”, ha affermato Zelensky alla cerimonia dell’alzabandiera nella capitale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata