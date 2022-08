Allagata la cittadina di Duncan dopo il crollo di un argine in terra battuta costruito oltre un secolo fa: evacuati 60 residenti

Si contano i danni negli Stati Uniti dopo le piogge torrenziali che hanno colpito una vasta regione che va da Dallas, in Texas, a Las Vegas, in Nevada. A Duncan, una cittadina rurale dell’Arizona situata a circa 300 km da Phoenix, le piogge del fine settimana hanno fatto crollare un argine in terra battuta costruito più di un secolo fa per contenere il fiume Gila, allagando il centro abitato. Circa 60 residenti sono stati evacuati.

