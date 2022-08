È il bacino d'acqua dolce più grande del Paese e si è ridotto a circa 600 chilometri quadrati dai quasi 4.000 chilometri quadrati di aprile

Settimane di caldo record e siccità hanno quasi prosciugato il Lago Poyang, il più grande bacino d’acqua dolce della Cina, lasciando le aree circostanti – dove si coltiva il riso – in una grave carenza di approvvigionamento idrico. Le immagini satellitari rilasciate dal Ministero delle Risorse Naturali hanno mostrato che il Lago Poyang si è ridotto a circa 600 chilometri quadrati dai quasi 4.000 chilometri quadrati di aprile. Jiangxi è una delle 13 principali province produttrici di grano della Cina e l’area intorno al Lago Poyang è la principale area di produzione di riso della provincia. Secondo le autorità locali, il livello dell’acqua del lago continua a scendere e la resa del riso quest’anno è in gioco a causa della siccità. Le autorità locali aiutano gli agricoltori a creare condutture per incanalare l’acqua dei bacini idrici scavando pozzi per pompare l’acqua sotterranea al fine di alleviare la siccità nelle risaie. La Cina è stata colpita da temperature mensili elevate record in ampie zone del Paese, insieme a siccità che hanno gravemente ridotto la produzione idroelettrica. Secondo gli esperti, la causa principale è legata al riscaldamento globale.

