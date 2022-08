Lo ha detto il presidente ucraino nel suo intervento serale, parlando di "processo farsa" e promettendo una "reazione assolutamente chiara"

“Se i russi terranno un processo farsa dei prigionieri ucraini a Mariupol, qualsiasi negoziato con la Federazione Russa sarà impossibile”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento serale. “Ci sono abbastanza notizie nei mass media secondo cui Mariupol sta preparando lo scenario per un processo assolutamente disgustoso e assurdo contro i nostri soldati ucraini prigionieri degli occupanti. Non importa cosa pensino gli occupanti, qualunque cosa pianifichino, la reazione del nostro stato sarà assolutamente chiara. Se si svolge questo spregevole tribunale, se la nostra gente sarà sottoposta a questa recita in violazione di tutti gli accordi e delle regole internazionali, qualsiasi negoziato sarà impossibile e non ci saranno più conversazioni. Il nostro stato ha detto tutto”, ha spiegato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata