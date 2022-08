Le fiamme stanno distruggendo le foreste, il fumo alimentato dal forte vento è arrivato anche nelle città

La città russa di Ryazan, a circa 100 miglia a sud-est di Mosca, è stata inondata di fumo in concomitanza con l’enorme aumento degli incendi boschivi nella regione circostante. Almeno due insediamenti rurali sono stati evacuati a causa delle fiamme. Quasi tutta l’intera forza regionale dei vigili del fuoco è stata mobilitata per combattere i roghi scoppiati nelle foreste regionali. 17, invece, gli aerei ingaggiati per aiutare i pompieri a spegnere gli incendi. Una parte di Russia ha assistito a temperature insolitamente elevate per tutta l’estate, che hanno raggiunto 32 gradi in alcuni luoghi, e scarse piogge estive che sono una caratteristica della regione.

