Il ministro del Commercio estero e del Turismo Roberto Sánchez ha confermato che altri 13 turisti provenienti da Francia, Israele, Argentina, Olanda, Canada e Grecia sono rimasti feriti

(LaPresse) Un minibus è precipitato da una strada a circa 26 chilometri dalla cittadella di Machu Picchu, uccidendo quattro persone. Il minibus è precipitato domenica per più di 100 metri in una zona conosciuta come Abra Málaga. Due delle vittime sono di nazionalità colombiana e la nazionalità delle altri due è sconosciuta. Il ministro del Commercio estero e del Turismo Roberto Sánchez ha confermato che altri 13 turisti provenienti da Francia, Israele, Argentina, Olanda, Canada e Grecia sono rimasti feriti durante l’incidente. Il bus tornava dal sito di Machu Picchu per un’escursione, luogo che si trova nell’Amazzonia del Perù sudorientale a 2.490 metri di altitudine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata