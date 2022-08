Foto da Twitter

A commetterlo sarebbe stata la cittadina ucraina Natalia Vovk, poi fuggita in Estonia dopo il fatto. La sospettata sarebbe arrivata a Mosca il 23 luglio e avrebbe monitorato le abitudini di Dugina per più di un mese

L’omicidio di Darya Dugina sarebbe stato preparato dai “servizi speciali ucraini” e l’esecutore materiale sarebbe “la cittadina ucraina Natalia Vovk, scomparsa in Estonia dopo il crimine”. Lo ha affermato il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa (Fsb), come riporta l’agenzia Tass.

“A seguito di un complesso di misure urgenti di ricerca operativa, il Servizio di sicurezza federale ha risolto l’omicidio della giornalista russa Darya Dugina, nata nel 1992”, ha riferito l’Fsb. Il servizio speciale ha stabilito che la sospettata è arrivata in Russia il 23 luglio 2022, insieme alla figlia Shaban Sofia Mikhailovna, nata nel 2010. “Il giorno dell’omicidio, Vovk e Shaban erano al festival letterario e musicale Tradition, dove Dugina era presente come ospite d’onore”, ha detto ancora l’Fsb.

I servizi segreti hanno detto che per organizzare l’omicidio di Dugina e ottenere informazioni sul suo stile di vita, Vovk e sua figlia hanno affittato un appartamento a Mosca nella casa in cui viveva la vittima. Sarebbe stata utilizzata un’auto Mini Cooper per monitorare la giornalista. “I materiali dell’indagine sono stati trasferiti al comitato investigativo”, ha aggiunto l’Fsb.

Cosa dicono i servizi di sicurezza russi

“A seguito di un complesso di misure urgenti di ricerca operativa, il Servizio di sicurezza federale ha risolto l’omicidio della giornalista russa Darya Dugina, nata nel 1992”. Lo ha riferito il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa (Fsb), come riporta Tass. Il servizio speciale ha stabilito che “il crimine è stato preparato e commesso dai servizi speciali ucraini” e l’autrice è una cittadina ucraina, Vovk Natalya Pavlovna, nata nel 1979. La sospettata è arrivata in Russia il 23 luglio 2022, insieme alla figlia Shaban Sofia Mikhailovna, nata nel 2010. “Il giorno dell’omicidio, Vovk e Shaban erano al festival letterario e musicale Tradition, dove Dugina era presente come ospite d’onore”, ha detto ancora l’Fsb, secondo cui la donna sarebbe poi fuggita in Estonia. I servizi segreti hanno chiarito che per organizzare l’omicidio di Dugina e ottenere informazioni sul suo stile di vita, Vovk e sua figlia hanno affittato un appartamento a Mosca nella casa in cui viveva la vittima. È stata utilizzata un’auto Mini Cooper per monitorare la giornalista. “I materiali dell’indagine sono stati trasferiti al comitato investigativo”, ha aggiunto l’Fsb. La cittadina ucraina ritenuta responsabile dell’omicidio di Darya Dugina dal Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa (Fsb) è stata inserita “nella lista dei ricercati ai fini dell’estradizione dalla Federazione Russa”. Lo hanno riferito le forze dell’ordine russe a Tass. “La cittadina ucraina Vovk Natalya Pavlovna, scomparsa in Estonia dopo l’esecuzione dell’omicidio di Darya Dugina, sarà inserita nella lista dei ricercati ai fini dell’estradizione”, ha detto la fonte delle forze dell’ordine russe a Tass.

I servizi segreti russi (Fsb) hanno diffuso immagini che mostrano la donna che l’agenzia stessa ha accusato per l’omicidio di Darya Dugina, identificata come la cittadina ucraina Vovk Natalya Pavlovna. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti riporta che il video mostra come la donna entri in Russia e si trasferisca nello stesso condominio di Dugina e poi fugga in Estonia.

