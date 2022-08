Non sono state trovate sostanze stupefacenti nel sangue della premier finita al centro di una polemica per alcuni video in cui ballava a una festa privata

Non sono state trovate sostanze stupefacenti nel test anti-droga al quale la premier finlandese Sanna Marin si è sottoposta lo scorso 19 agosto. Lo riferisce il governo di Helsinki in una nota, precisando che la stessa Marin ha pagato il costo del test. La scorsa settimana la premier finlandese era stata oggetto di critiche e polemiche dopo che era emerso un video in cui la si vedeva ballare a una festa e le era stato chiesto di sottoporsi a un test anti-droga.

