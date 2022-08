In fiamme boschi intorno alla città. In lavoro in 5 mila, tra civili e militari, per spegnere i roghi

Un gigantesco incendio sta divampando nei pressi della megalopoli di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, dove settimane di caldo record e siccità hanno sconvolto la produzione industriale e la vita delle persone. Oltre 1.500 persone sono state evacuate mentre sono al lavoro in 5 mila tra civili e militari per spegnere le fiamme. Chiusi alcuni centri commerciali per ridurre il fabbisogno di elettricità. Gli incendi sono iniziati nella città di Jieshi, nel sud di Chongqing.

