Le parole del leader di Kiev a pochi giorni dalla ricorrenza nazionale che si celebra il 24 agosto: "Dobbiamo continunare a lottare"

“Il nostro Flag Day, il nostro Giorno dell’Indipendenza è alle porte. Al via la commemorazione dei reduci della guerra per la libertà dell’Ucraina”. Così il presidente Volodymyr Zelensky parlando del Giorno dell’indipendenza del suo Paese che si celebra il 24 agosto. “Per il bene della vittoria dell’Ucraina, dobbiamo ancora lottare, dobbiamo ancora fare molto, dobbiamo ancora perseverare e sopportare, purtroppo, tanto dolore”, aggiunge sottolineando però che “gli ucraini possono giustamente sentirsi orgogliosi di loro stessi, del loro Paese e dei loro eroi”.Zelensky aggiunge però che “dovremmo essere consapevoli che questa settimana la Russia potrebbe tentare di fare qualcosa di particolarmente brutto, qualcosa di particolarmente crudele. Questo è il nostro nemico”. Uno dei “compiti chiave del nemico – sottolinea – è umiliare noi ucraini, svalutare le nostre capacità, i nostri eroi, diffondere disperazione, paura, diffondere conflitti… Pertanto, è importante non cedere mai, nemmeno per un solo momento, a questa pressione nemica, non mostrare debolezza”.

