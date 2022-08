Immagine dall'archivio

Oleksandr Nakonechny, capo del servizio di sicurezza ucraino nella regione di Kirovohrad, è stato trovato morto a Kropyvnytskyi

La nave da carico Razoni, che trasporta grano ucraino sotto la bandiera della Sierra Leone, ha cambiato rotta e si sta dirigendo dal Mediterraneo orientale verso le coste dell’Egitto. Secondo il servizio di localizzazione delle navi Marine Traffic, come riporta Tass. La nave portarinfuse si trova ora vicino a Capo Karpas, Rizokarpaso (Cipro). La Razoni è diventata la prima nave con grano ucraino a lasciare Odessa lungo il corridoio umanitario marittimo dopo la conclusione dell’accrodo sul grano tra Russia, Onu, Turchia e Ucraina il 22 luglio a Istanbul. La nave è arrivata a Istanbul la sera del 2 agosto, ormeggiata a sette miglia nautiche dal Bosforo. I rappresentanti del Joint Coordination Center (JCC) hanno ispezionato la nave la mattina del 3 agosto. Lo stesso giorno, la nave ha proseguito attraverso il Bosforo ei Dardanelli, lasciando le acque turche il 4 agosto.Inizialmente la Razoni avrebbe dovuto attraccare il 6 agosto nel porto di Tripoli, nel Libano settentrionale, ma il cliente locale ha rifiutato il carico a causa di un ritardo nella consegna. Una fonte dell’amministrazione portuale ha detto a TASS che il fornitore di grano ucraino sta cercando un nuovo acquirente in Medio Oriente e Nord Africa.

Oleksandr Nakonechny, capo del servizio di sicurezza ucraino nella regione di Kirovohrad, è stato trovato morto a Kropyvnytskyi. Lo riferisce Ukrainska Pravda. Il corpo di Nakonechny è stato ritrovato nella serata di ieri con una ferita da arma da fuoco, hanno riferito le autorità del servizio di sicurezza ucraino che stanno indagando sull’accaduto.

Le forze armate russe hanno utilizzato il missile ipersonico Kinzhal tre volte durante la guerra in Ucraina. Lo ha riferito il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, come riporta Tass. “È stato utilizzato da noi tre volte. E tre volte ha mostrato le sue caratteristiche brillanti”, ha detto Shoigu in un’intervista al canale televisivo Rossiya-1. Secondo il ministro della Difesa, nessun missile al mondo ha caratteristiche come il ‘Pugnale’. “In realtà, nessun altro ha un missile del genere: ipersonico, con tale velocità e con tali capacità di penetrazione. Non può essere né rilevato né intercettato”, ha aggiunto. Secondo Shoigu, il missile ipersonico Kinzhal colpisce obiettivi particolarmente importanti: “E’ praticamente impossibile da prendere e lo usiamo per colpire obiettivi particolarmente importanti”.

