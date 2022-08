In un altro incidente nella provincia di Mardin sono morte 20 persone

Due gravi incidenti nel sud della Turchia hanno provocato la morte di almeno 35 persone: 15 persone sono morte quando un autobus passeggeri si è scontrato con le squadre di emergenza intervenute in un precedente incidente stradale. L’incidente ‘catena’ è avvenuto a circa 250 chilometri a ovest di Derik. Tra le vittime anche tre vigili del fuoco, due paramedici e due giornalisti, come riferito dalle autorità. In un altro incidente nella provincia di Mardin sono morte 20 persone e 26 ferite.

