Il video diffuso sui social: anche il padre sul luogo dell'incidente. Il filosofo che sta ispirando la politica di Putin si mostra con le mani nei capelli

Daria Dugin, figlia del filosofo ed ideologo Alexander Dugin molto vicino al presidente russo Vladimir Putin, è rimasta uccisa nell’esplosione dell’auto che stava guidando. Un video diffuso sui social mostra la macchina in fiamme e Alexander Dugin con le mani nei capelli a poca distanza dall’auto in fiamme. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata