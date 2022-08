A pochi giorni dal 24 agosto, data in cui viene celebrata la festa dell'indipendenza ucraina

Carri armati russi bruciati e distrutti sono in mostra nel viale centrale Khreshchatyk della capitale ucraina Kiev: la “mostra bellica” arriva poco prima del giorno dell’indipendenza dell’Ucraina, il 24 agosto, che coincide anche con i sei mesi dallo scoppio della guerra con Mosca. Sul viale centrale, la mostra improvvisata ha attratto decine di curiosi: in moltii hanno visto l’esposizione come un duro atto d’accusa contro l’invasione russa.

