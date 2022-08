Le piogge hanno inondato centinaia di villaggi, spazzato via case di fango, allagato strade e distrutto ponti. Lo scorso anno sono state almeno 200 le vittime

(LaPresse) Almeno 40 persone sono morte e molte altre risultano disperse a causa delle alluvioni improvvise provocate dalle intense piogge monsoniche che hanno colpito il nord dell’India negli ultimi tre giorni. Le piogge hanno inondato centinaia di villaggi, spazzato via case di fango, allagato strade e distrutto ponti in alcune zone degli Stati di Himachal Pradesh e Uttarakhand. Centinaia di persone si sono rifugiate in accampamenti d’emergenza dopo essere state sfollate. Secondo gli esperti, le inondazioni del periodo dei monsoni in India stanno diventando sempre più frequenti perché il riscaldamento globale contribuisce allo scioglimento dei ghiacciai. L’anno scorso inondazioni improvvise hanno ucciso quasi 200 persone.

