(LaPresse) Migliaia di persone sono accorse sabato alla periferia di Buenos Aires per rendere omaggio a uno dei santi pagani più amati e controversi del Paese, San La Muerte (Santa Morte). La Chiesa cattolica rifiuta questo santo popolare raffigurato come uno scheletro con in mano una falce. Tuttavia molti cattolici lo venerano in Argentina, Paraguay e Brasile. Tra gli omaggi dei pellegrini che si recano a rendere omaggio alla Muerte ci sono banconote, fiori, frutta e soprattutto bottiglie di liquore di canna da zucchero. La leggenda narra che San La Muerte fosse un uomo che aiutava i lebbrosi in carcere e che fu trovato morto in piedi con una veste nera appoggiata a una falce. Insieme al Gaucho Gill, è uno dei santi pagani argentini più venerati, con diverse date di celebrazione in agosto e diversi santuari importanti in tutta l’Argentina.

