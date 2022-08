Il presidente ucraino nel suo messaggio quotidiano: "Se il ricatto nucleare russo continuerà, sarà una delle estati più tragiche di sempre"

(LaPresse) “I diplomatici ucraini, i nostri alleati e i rappresentanti dell’Onu e dell’Iaea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) stanno sistemando gli ultimi dettagli della missione alla centrale di Zaporizhzhia. Con questa missione la centrale e Enerzhodar potranno tornare in piena sicurezza”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio quotidiano. “Se il ricatto russo con le radiazioni continuerà, questa estate verrà ricordata nella storia europea come una delle più tragiche di sempre”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata