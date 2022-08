Il segretario generale dell'Onu ha parlato a Istanbul dopo aver visitato la nave Brave Commander

(LaPresse) “Ho appena visto la nave del Programma alimentare mondiale, la Brave Commander, che sta aspettando di partire per il Corno d’Africa e portare aiuti urgenti a chi sta soffrendo la fame. Solo ieri ero al porto di Odessa, a vedere in prima persona mentre il grano veniva caricato su una nave. Ero molto emozionato nel vedere il grano che riempiva la stiva: era la speranza di tante persone nel mondo a essere caricata su quella nave”. Le parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a Istanbul, dopo aver visitato la nave Brave Commander, che trasporta il grano ucraino verso l’Africa. Ha aggiunto, con riferimento agli accordi siglati tra Russia e Ucraina proprio nella capitale turca: “Siamo all’inizio di un processo ancora lungo, ma si è visto il potenziale di questo importantissimo accordo per il mondo”.

