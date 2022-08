Il razzo Falcon 9 della società di Elon Musk ha portato in orbita i mini-satelliti di Starlink

(LaPresse) Concluso con successo un altro lancio spaziale da parte di SpaceX. Dalla base di Cape Canaveral in Florida la società di Elon Musk ha portato in orbita 53 mini-satelliti della costellazione Starlink per l’accesso a internet globale in banda larga. Dopo la separazione del modulo con i satelliti, il razzo è tornato sulla Terra e atterrato sulla nave “A shortfall of Gravitas”, nell’Oceano Atlantico.

