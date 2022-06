Ecco il momento in cui il ragazzino è stato estratto dai soccorritori

Ha avuto un lieto fine la disavventura occorsa a un bambino indiano di 11 anni, caduto in un pozzo profondo oltre 24 metri, vicino alla sua casa nello stato di Chhattisgarh. Il piccolo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto sotto terra oltre 100 ore. Uomini della National Disaster Response Force (NDRF) sono riusciti a far uscire il piccolo dal tunnel nelle prime ore di mercoledì. Diffusi in tutta l’India, i pozzi trivellati sono tunnel stretti e profondi scavati nel terreno per pompare l’acqua. Secondo l’NDRF, più di 40 bambini sono caduti in questi buchi dal 2009 e nella maggior parte dei casi i piccoli muoiono prima di poter essere salvati a causa del basso livello di ossigeno presente nella cavità.

