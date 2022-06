Violenti temporali nel Guangdong, traffico in tilt a Guangzhou

Il governo centrale di Pechino ha inviato squadre di soccorso nelle province meridionali della Cina per supervisionare il lavoro locale di controllo delle inondazioni. Negli ultimi giorni la pioggia ha causato straripamenti del Fiume delle Perle a Guangzhou, interrompendo il traffico, come mostrato dal video trasmesso dall’emittente statale cinese CCTV. Previsti per tutta la settimana violenti temporali in tutta la provincia del Guangdong. Le telecamere a circuito chiuso hanno riferito che il picco dell’inondazione è passato nelle province di Guangxi e Fujian, ma sono in corso lavori di soccorso per evacuare i residenti intrappolati da inondazioni e smottamenti. Ulteriori precipitazioni sono previste per un’altra settimana nel Fujian, nel Jiangxi e nel Guangdong e nella vicina regione del Guangxi.

