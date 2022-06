Il presidente Zelensky: "A sud obiettivo è liberare Kherson"

I servizi segreti occidentali e i funzionari militari ritengono che il conflitto fra Russia e Ucraina sia entrato in una “fase critica” che potrebbe “determinarne l’esito a lungo termine”. Lo sottolinea la Cnn citando fonti informate. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere sistemi antimissile agli alleati, anche il segretario generale della Nato Stoltenberg dice: “L’Ucraina dovrebbe avere “più armi pesanti”.

8h59 ultimatum Russia a combattenti Azot, arrendetevi oggi

La Russia ha chiesto ai combattenti ucraini che si trovano nell’impianto chimico di Azot, a Sievierodonetsk, di deporre le armi e arrendersi oggi. A chiederlo è stato il generale Mikhail Mizintsev, capo dell’Agenzia di gestione della difesa nazionale di Mosca, intimando di “mettere fine alla loro assurda resistenza e deporre le armi” dalle 7 italiane. Ha promesso che ai civili sarà consentito di fuggire in un corridoio umanitario. Le truppe russe controllano l’80% della città e hanno distrutto tutti i suoi tre ponti, isolandola, secondo le autorità locali. Circa 12mila persone si trovano ancora a Sievierodonetsk, mentre oltre 500 civili hanno trovato rifugio nei bunker della centrale Azot, secondo il governo dell’Oblast.

9h52 Papa, popolo Kiev sta portando avanti un vero martirio

“Per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina, in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera, il nostro aiuto vadano sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio”. Così Papa Francesco, a braccio, al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro.

9h03 autorità Luhansk, 500 civili tenteranno fuga da Azot

Circa 500 civili intrappolati nell’impianto chimico di Azot, a Sievierodonetsk, tenteranno di lasciare la città attraverso un corridoio umanitario questa mattina. Lo ha dichiarato il governatore dell’Oblast di Luhansk, Sergey Gaidai, secondo il Guardian. I bombardamenti russi sulla fabbrica, ha detto, sono così pesanti che “le persone non più resistere dei rifugi, il loro stato psicologico è al limite”. Mosca in precedenza è parsa offrire l’uscita con un corridoio umanitario, quando il generale Mikhail Mizintsev, già attivo sull’assedio di Mariupol, ha detto che i civili sarebbero potuti partire se i combattenti ucraini nell’impianto avessero “abbassato le armi” entro le 8 ora di Mosca, le 7 italiane.

7h27 Ucraina: sindaco Leopoli, senza nostro argine la guerra dilagherà

“Sono ottimista perché senza l’argine ucraino la guerra dilagherà e l’Europa non può volerlo”. Lo ha detto il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, in un’intervista al Corriere della Sera. Il presidente russo Vladimir Putin “si considera il successore di Pietro il Grande e vuole rinnovare i fasti dell’impero. Distrugge una città dopo l’altra, uccide soldati, donne e bambini. È come un orso impazzito. Non puoi venire a patti con l’orso, devi rimetterlo in gabbia, non c’è alternativa”, ha proseguito il primo cittadino, “stiamo parlando del futuro del mondo intero. Se Putin pensa di vetrificare Leopoli, può pensarlo di tutte le città europee. Voi forse non avete capito la situazione in Russia, l’enorme corruzione che c’è nel sistema politico attorno alle risorse naturali del petrolio e del gas. Se voi volete vivere in un campo di concentramento con Putin alla testa fate pure, io non ci sto”. Inoltre, ha aggiunto: “Se volete raggiungere un compromesso con Putin qui in Ucraina, vuol dire che voi sarete i prossimi a dover cedere un pezzo di casa vostra. Non è difficile capire che, attraverso noi, state aiutando voi stessi”.

6h47 Blinken, Cina tenga a mente risposta mondo ad aggressione Ucraina

A Taiwan “c’era uno status quo e siamo determinati a vedere che nessuno agisca unilateralmente per cambiarlo. Purtroppo negli ultimi 10 anni la Cina ha agito in modo più repressivo in patria e più aggressivo all’esterno, tra cui con azioni verso Taiwan potenzialmente pericolose e destabilizzanti”, Pechino “deve tenere in considerazione la risposta che abbiamo visto all’aggressione della Russia all’Ucraina. Tanti Paesi che si uniscono contro l’aggressione”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in un’intervista a Pbs. Se la Cina dovesse attaccare Taiwan? “Siamo stati chiari sul fatto che il nostro impegno ad aiutare Taiwan a difendersi continua”, ha risposto, sottolineando che gli Usa mantengono l’impegno anche ad “assicurarsi che Taiwan abbia i mezzi per difendersi efficacemente e per scoraggiare ogni aggressione”.

6h38 Blinken, futuro Kiev dipende da volontà suo popolo

“Il futuro dell’Ucraina dipende dagli ucraini. Sta a loro, alla fine le decisioni saranno prese dal governo democraticamente eletto, tra cui Zelensky”, “noi li sosterremo. Putin sta cercando di togliere loro il diritto di determinare il proprio futuro, noi sosteniamo fermamente questo diritto”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in un’intervista a Pbs. “Con i partner siamo lavorando senza sosta per assicurarci” che l’Ucraina “abbia tutta l’assistenza che necessita”, ha aggiunto, “siamo profondamente preoccupati ma lavoriamo 24 ore su 24, sette giorni su sette, perché ottengano ciò di cui hanno bisogno”.

1h06 intelligence occidentali, guerra arrivata a un punto critico

I servizi segreti occidentali e i funzionari militari ritengono che il conflitto fra Russia e Ucraina sia entrato in una “fase critica” che potrebbe “determinarne l’esito a lungo termine”. Lo sottolinea la Cnn citando fonti informate.

1h37 Kiev, flotta russa nel Mar Nero ha 20 missili da crociera

La flotta russa nel Mar Nero “minaccia l’Ucraina con 20 missili da crociera”. Lo ha annunciato il portavoce del comando operativo meridionale delle forze armate di Kiev, Vladislav Nazarov. Lo riporta Unian. Due navi e un sottomarino equipaggiato con 20 missili da crociera continuano a rappresentare una minaccia di attacco missilistico dal mare”, ha spiegato.

00h 35 Cremlino, Putin non incontrerà leader Luhansk e Donetsk a San Pietroburgo

Il presidente russo Vladimir Putin “non ha ancora in programma” di incontrare i capi delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk Denis Pushilin e Leonid Pasechnik a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Lo ha detto Yuri Ushakov, aiutante presidenziale per gli affari internazionali. Lo riporta Ria Novosti. “Per quanto ne so non è nei piani ma tutto è possibile”, ha aggiunto.

