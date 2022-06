Ankara ha inviato una lettera alle Nazioni Unite registrando formalmente il nuovo nome

Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la compagnia di bandiera turca sarà rinominata Türk Hava Yolları – al posto di Turkish Airlines – come parte di un processo affinché il suo Paese sia conosciuto a livello internazionale come Türkiye anziché che come Turchia. All’inizio di questo mese, Ankara ha inviato una lettera alle Nazioni Unite, registrando formalmente il nome del Paese come Türkiye, come si scrive e si pronuncia in turco. Il Paese si ribattezzò Türkiye nel 1923 dopo la dichiarazione di indipendenza. Il governo di Erdogan ha affermato che il nome Türkiye rappresenta meglio la cultura e i valori turchi, anche se gli osservatori affermano che la mossa faccia parte di uno sforzo per dissociare il nome del Paese (“Turkey” in inglese) dal tacchino (“turkey” in inglese). Le Nazioni Unite e la NATO hanno formalmente iniziato a utilizzare Türkiye anziché Turchia.

