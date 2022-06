Il leader di Ankara dichiara di voler cambiare il nome anche alla Turkish Airlines

“Non cambieremo mai la nostra posizione sulla questione della Nato, finché Svezia e Finlandia non adotteranno passi chiari, concreti e decisivi nella lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan a proposito della richiesta di adesione all’Alleanza e alle accuse di Ankara ai due Paesi di aver appoggiato organizzazioni terroristiche. Il leader di Ankara ha poi concluso affermando: “Poiché stiamo attuando con successo la conversione globale del nome del nostro paese dalla Turchia in Türkiye, vorrei ricordarvi che seguiremo la stessa procedura anche in altre aree. Pertanto, il nostro vettore nazionale volerà a livello internazionale con il nome ‘Türk Hava Yolları’, non Turkish Airlines”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata