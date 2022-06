Il capo dell'Eliseo nella sede di Mihail Kogalniceanu

Visita del presidente francese in Romania dove è andato a salutare le truppe francesi nella base Nato di Mihail Kogalniceanu. Nelle ultime ore diverse fonti diplomatiche hanno fatto sapere che il capo dell’Eliseo potrebbe unirsi al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente del Consiglio italiano Mario Draghi per andare in visita a Kiev.

