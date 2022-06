Le parole del vice presidente della Commissione a proposito del Protocollo dell'Irlanda del Nord

“Non ci siano dubbi: non esiste alcuna giustificazione giuridica, né politica, per modificare unilateralmente un accordo internazionale. Anche aprire la porta alla modifica unilaterale di un accordo internazionale è una violazione del diritto internazionale. Chiamiamo le cose col loro nome: questo è illegale. Questo disegno di legge del Regno Unito è estremamente dannoso per la fiducia e il rispetto reciproci tra l’Ue e il Regno Unito”. Lo ha affermato il vice presidente della Commissione Ue, Maros Sefcovic, in conferenza stampa sul Protocollo dell’Irlanda del Nord.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata