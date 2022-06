Il premier in conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh

“Questa visita riafferma l’ottimo rapporto tra i nostri Paesi, nonché il fermo impegno dell’Italia nel processo di pace tra Palestina e Israele. Come ho detto al primo ministro Bennett durante il nostro incontro di oggi, il dialogo deve continuare per ripristinare la fiducia. Dobbiamo continuare a lavorare per ridurre le tensioni, a tutti i livelli. E dobbiamo restare uniti nel condannare la violenza e difendere i diritti umani, civili e religiosi”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo l’incontro con il Primo Ministro Palestinese, Mohammad Shtayyeh, a Ramallah.

