Il presidente ucraino: "Dal 24 febbraio 2.606 missili da crociera hanno colpito il nostro Paese"

“L’Ucraina ha bisogno di moderni sistemi di difesa missilistica”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Dal 24 febbraio, 2.606 missili da crociera russi hanno colpito l’Ucraina. Queste sono vite che potrebbero essere salvate, queste sono tragedie che avrebbero potuto essere evitate se l’Ucraina fosse stata ascoltata”, ha detto nel suo discorso video. Zelensky sottolinea che l’obiettivo tattico chiave delle truppe russe non è cambiato: stanno premendo a Severodonetsk, dove ci sono battaglie molto feroci, oltre a premere in direzione di Lysychansk, Bakhmut, Slavyansk. “L’esercito russo sta cercando di schierare forze di riserva nel Donbass. Ma quali riserve possono avere adesso? Sembra che cercheranno di lanciare in battaglia con elementi poco addestrati.I russi non hanno perso così tanto in nessun’altra guerra”, ha detto. Ucraina: Zelensky: “Abbiamo bisogno di moderni sistemi di difesa missilistica”

