Il leader del Cremlino durante la cerimonia di consegna dei primi per il Giorno della Russia

“Oggi siamo particolarmente consapevoli di quanto sia importante essere uniti, per la patria, per la nostra società, per le persone. Tale unità, devozione alla patria, responsabilità per quest’ultima, ci è stata lasciata in eredità dai nostri antenati”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin alla cerimonia di consegna di premi al Cremlino in occasione del Giorno della Russia. Le tradizioni secolari hanno un grande potere, così come i valori morali e spirituali, “sono nati e si sono rafforzati nel corso della storia millenaria della Russia, oggi uniscono il nostro popolo, per il quale in ogni momento i sentimenti sinceri e profondi di patriottismo sono stati e rimangono sacri”, ha detto Putin.

