Amnesty International accusa Mosca di crimini di guerra per l'utilizzo di bombe a grappolo. La Gran Bretagna fornisce robot per lo sminamento

La guerra in Ucraina è arrivata al 110esimo giorno.

09h20 Gb: “Attraversamento fiume Sieverodonetsk determinante”

“Nel fine settimana la battaglia attorno a Sieverodonetsk ha continuato a infuriare. Nei prossimi mesi le operazioni di attraversamento del fiume saranno probabilmente tra i fattori più importanti a determinare il corso della guerra”. Lo ha scritto il ministero della Difesa britannica, in un aggiornamento sulla situazione della guerra in Ucraina. Il settore centrale lungo 90 chilometri del fronte russo in Donbass si trova a ovest del fiume Siverskyy Donets, viene aggiunto, “per ottenere il successo nelle attuali fasi operative dell’offensiva nel Donbass, la Russia dovrà completare le sue ambiziosi azioni di fiancheggiamento oppure condurre attraversamento d’assalto del fiume. Le forze ucraine sono spesso riuscite a distruggere ponti prima di ritirarsi, mentre la Russia ha faticato a mettere in atto il complesso coordinamento necessario a condurre attraversameti di successo e di ampia scala del fiume sotto attacco”.

09h11 Di Maio: “Basta attacchi russi ai media italiani”

“Qualsiasi provocazione rivolta ai media italiani, con l’intento di screditare il nostro Paese, è da rispedire al mittente. Non accettiamo lezioni di giornalismo da chi, nel proprio Paese, non permette ai cittadini di manifestare liberamente o ai giornalisti di parlare di ‘guerra’. Non sono tollerabili ulteriori attacchi a chi con professionalità svolge il suo lavoro”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lettera a La Stampa a proposito degli attacchi da parte della Russia contro il quotidiano. Di Maio ha aggiunto: “La Stampa sta informando il Paese e sta raccontando, anche con giornalisti sul campo che rischiano la vita, le atrocità di una guerra che Putin sta portando avanti senza scrupoli. La Stampa sta descrivendo, senza censure e senza storture, le crudeltà commesse dall’esercito russo in Ucraina. Questa è libertà, questa è democrazia. Questo è giornalismo”.

09h04 Cina e India aumentano importazioni petrolio russo

L’India e altre nazioni asiatiche, tra cui la Cina, stanno diventando una fonte sempre più vitale per il mercato petrolifero russo nonostante le forti pressioni degli Stati Uniti affinché non aumentino i loro acquisti, visto il taglio alle importazioni nel settore energetico messo in campo da Unione Europea e altri alleati a seguito della guerra in Ucraina. In questo senso le vendite contribuiscono ad aumentare i ricavi delle esportazioni russe in un momento in cui Washington e gli alleati stanno cercando di limitare i flussi finanziari a sostegno dello sforzo bellico di Mosca. Secondo la società di dati sulle materie prime Kpler, l’India, paese affamato di petrolio con 1,4 miliardi di abitanti, ha consumato quasi 60 milioni di barili di petrolio russo nel 2022, rispetto ai 12 milioni di barili in tutto il 2021. Anche le spedizioni verso altri paesi asiatici, come la Cina, sono aumentate negli ultimi mesi, ma in misura minore.

08h31 Bas, per Kiev e i Balcani adesione rapida alla Ue

“L’Ucraina e gli Stati dei Balcani occidentali hanno bisogno di una chiara prospettiva di adesione. Dovremmo fare del nostro meglio per sostenere questo processo, L’incertezza fa il gioco di Putin. Un’adesione rapida rafforzerebbe inoltre la nostra sicurezza, L’Ue è un progetto di pace”. Così Baerbel Bas, presidente del Bundestag, in una intervista a La Repubblica. Quanto all’Italia “è un partner europeo estremamente importante. Ecco perché una delle mie prime visite a Roma,. Dobbiamo rafforzare il nostro partenariato, sull’onda del piano di azione congiunto. Alla luce della guerra, abbiamo più che mai bisogno di un’Europa unita”, ha aggiunto

07h48 Distrutto ponte Severodonetsk, interrotta via di fuga civili

Le forze russe hanno fatto saltare in aria un ponte che collega la città Ucraina di Severodonetsk, dove continuano i combattimenti, a un’altra città dall’altra parte del fiume, Lysychansk, interrompendo una possibile via di evacuazione per i civili. Lo riportano i funzionari locali. Severodonetsk è diventata l’epicentro della battaglia per il controllo della regione orientale Ucraina del Donbass. Zone della città sono state rase al suolo nel corso di alcuni dei combattimenti più sanguinosi da quando il Cremlino ha scatenato la sua invasione il 24 febbraio. Le forze ucraine e russe erano ancora impegnate in combattimenti strada per strada, ha affermato il governatore della provincia di Luhansk, Serhii Haidai. Le forze russe hanno preso la maggior parte della città, ma le truppe ucraine mantengono il controllo di un’area industriale e di un impianto chimico dove si stanno rifugiando centinaia di civili.

07h31 Sipri: “Espansione arsenale nucleare prima volta da Guerra Fredda”

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, la guerra della Russia e il sostegno occidentale all’Ucraina hanno aumentato il rischio di uso e proliferazione di armi nucleari per la prima volta dalla Guerra Fredda. Lo riposta Kyiv Independent. “Tutti gli stati dotati di armi nucleari stanno aumentando o potenziando i loro arsenali e la maggior parte stanno affinando la retorica nucleare e il ruolo che le armi nucleari svolgono nelle loro strategie militari”, ha affermato Wilfred Wan, direttore del programma di distruzione di massa delle armi di Sipri.

07h08 Ucraina, britannica QinetiQ fornisce 10 robot per sminamento

L’azienda britannica QinetiQ fornirà all’Ucraina 10 ingegneri robot Talon per lo sminamento dei territori. Lo ha annunciato il primo vice capo del dipartimento di polizia di pattuglia dell’Ucraina Oleksiy Biloshitsky su Facebook , riferisce Ukrinform. Il robot geniere che non solo determina la posizione della mina ma la neutralizza. “Prima della guerra, ne avevamo già più di 12, ora QinetiQ ne darà altri 10”, ha scritto Biloshitsky.

06h45 Zelensky: “Paese ha bisogno moderni sistemi difesa missilistica”

“L’Ucraina ha bisogno di moderni sistemi di difesa missilistica”. Così il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, stando a quanto riporta Kyiv Independent. “Dal 24 febbraio, 2.606 missili da crociera russi hanno colpito l’Ucraina. Queste sono vite che potrebbero essere salvate, queste sono tragedie che avrebbero potuto essere evitate se l’Ucraina fosse stata ascoltata”, ha detto nel suo discorso video. Zelensky sottolinea che l’obiettivo tattico chiave delle truppe russe non è cambiato: stanno premendo a Severodonetsk, dove ci sono battaglie molto feroci, oltre a premere in direzione di Lysychansk, Bakhmut, Slavyansk. “L’esercito russo sta cercando di schierare forze di riserva nel Donbass. Ma quali riserve possono avere adesso? Sembra che cercheranno di lanciare in battaglia con elementi poco addestrati.I russi non hanno perso così tanto in nessun’altra guerra”, ha detto.

06h05 Amnesty International: “Da Russia attacchi indiscriminati a Kharkiv

La Russia conduce “attacchi indiscriminati” a Kharkiv. Un rapporto pubblicato dalla ONG Amnesty International il 13 giugno descrive in dettaglio l’uso di missili e munizioni a grappolo ampiamente banditi dalla Russia a Kharkiv, con conseguente distruzione di massa e morte di civili. Il rapporto afferma che è fondamentale che “tutti gli autori siano assicurati alla giustizia”.

