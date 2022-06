Il presidente transalpino ha inaugurato il salone Eurosatory su difesa e sicurezza

La Francia è “entrata in un’economia di guerra, in cui credo che dovremo organizzarci” e “rivalutare” sulla base del contesto geopolitico. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, facendo riferimento al conflitto in corso in Ucraina, nel corso del suo intervento al salone Eurosatory, la fiera internazionale dell’industria delle armi che si tiene ogni due anni nel centro espositivo Paris-Nord Villepinte a Parigi.

