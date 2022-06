Domenica il primo turno delle elezioni: "Con la guerra alle porte dell'Europa non possiamo permetterci instabilità"

La prima ministra francese Elisabeth Borne ha parlato domenica sera dopo il voto in Francia per i 577 posti nell’Assemblea Nazionale. “Abbiamo una settimana per ottenere una maggioranza forte e chiara” in vista del secondo turno, ha dichiarato, parlando anche del conflitto in Ucraina. “Con la guerra alle porte dell’Europa non possiamo prenderci il rischio di instabilità e approssimazione”, ha spiegato in conferenza stampa. Tra i 15 esponenti del governo che si sono candidati per un seggio all’Assemblea nazionale – tra i quali la prima ministra Elisabeth Borne -, tutti vanno al ballottaggio del 19 giugno, alcuni in posizione sfavorevole, riferiscono i media francesi. Non è così per la premier Borne, che nella 6a circoscrizione del Calvados è risultata in testa con il 34,32%.

