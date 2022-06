Le parole del Santo Padre durante l'Angelus in piazza San Pietro

“È sempre vivo nel mio cuore il pensiero per la popolazione ucraina afflitta dalla guerra. Il tempo che passa non raffreddi il nostro dolore e la nostra preoccupazione per quella gente martoriata. Per favore non abituiamoci a questa tragica realtà: teniamola sempre nel cuore”. Così Papa Francesco al termine dell’Angelus. “Preghiamo e lottiamo per la pace”, ha aggiunto il pontefice.

