La presidente della Commissione europea: "Il popolo ucraino ha dimostrato una forza incredibile"

(LaPresse) La presidente della Commissione europea,Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di apprezzare gli sforzi del paese nel percorso per l’ingresso nella Ue . “La Commissione sta preparando l’opinione per gli Stati membri per la concessione dello status di Paese candidato all’Ucraina. Abbiamo lavorato giorno e notte per la valutazione e ti assicuro di continuare a lavorarci instancabilmente. Le discussioni di oggi ci aiuteranno a finalizzare la valutazione entro la fine della prossima settimana”, ha spiegato von der Leyen.

