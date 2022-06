Il presidente ucraino in conferenza stampa: "Noi non umilieremo nessuno, risponderemo con lo stesso strumento"

“Di quali umiliazioni stiamo parlando? Ci stanno uccidendo”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato le parole al presidente francese Macron secondo cui l’Occidente non dovrebbe “umiliare” il presidente russo Vladimir Putin. Parlando a una conferenza ospitata dal Financial Times martedì, Zelensky ha respinto l’idea secondo cui l’Ucraina si sentirebbe umiliata dalla Russia e starebbe cercando di fare lo stesso in cambio. “Non umilieremo nessuno in cambio, risponderemo con lo stesso strumento”, ha proseguito il presidente ucraino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata