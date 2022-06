Il presidente ucraino è intervenuto alla riunione ministeriale del Consiglio dell'Ocse

“Non deve essere messa neppure in questione la prosecuzione dell’adesione della Russia alla Fao o ad altre organizzazioni internazionali. La Fao (l’organizzazione Onu per l’Alimentazione e l’Agricoltura con sede a Roma) lavora proprio per la fame del mondo. Dobbiamo garantire la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina il prima possibile per poter garantire la sicurezza energetica europea a lungo termine”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videoconferenza alla cerimonia di apertura della riunione ministeriale del Consiglio dell’Ocse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata