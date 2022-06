Mosca schiera altri carri armati vicino Zaporizhzhia. Da inizio conflitto 1.100 attacchi aerei contro russi. Gli Stati Uniti hanno già inviato un miliardo di dollari di aiuti. Guterres: "Invasione russa deve finire"

In Ucraina è il 106esimo giorno di guerra

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO

09h59 Salvini: “Lavoro per pace e per difendere risparmi italiani”

“Lavorare per la pace non significa solo salvare vite in Ucraina, significa salvare anche i risparmi degli italiani, difendere la casa e difendere il lavoro degli italiani, perché altrimenti sarà un disastro di licenziamenti di operai in giro per tutta l’italia”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ad un evento elettorale a Sesto San Giovanni. “Mi stupisce la sinistra che una volta manifestava per la pace ovunque e ora se la prende con chi lavora per la pace”, aggiunge.

09h39 Kiev: “Con armi Occidente riprenderemmo Severodonetsk in 3 giorni”

Se l’Occidente potesse fornire armi a lungo raggio le forze ucraine sarebbero in grado di “ripulire Severodonetsk in due o tre giorni” respingendo i russi. È quanto afferma il governatore della regione di Luhansk, citato dal Guardian. “Se otteniamo rapidamente le armi occidentali a lungo raggio, comincerà nu duello di artiglieria, l’Unione sovietica perderà contro l’Occidente e i nostri difensori saranno in grado di ripulire Severodonetsk in due o tre giorni”, dichiara il governatore, aggiungendo che al momento sono ancora impossibili le evacuazioni da Severodonetsk.

09h15 Kiev: “Bombardato impianto Azot a Severodonetsk, dentro 800 civili”

L’esercito russo ieri sera ha bombardato due volte l’impianto chimico Azot di Severodonetsk, prendendo di mira almeno due strutture del complesso, una delle quali destinata alla produzione di ammoniaca. Lo ha riferito il responsabile dell’amministrazione militare della regione di Luhansk, Sergey Gaidai, e lo riporta l’agenzia Ukrinform. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi da Kiev, nei bunker sotterranei sarebbero rifugiati circa 800 civili; la Bbc ha sottolineato eri di non avere potuto ottenere una verifica indipendente di questa informazione. Al momento non si hanno notizie relative a eventuali vittime dei bombardamenti dell’impianto.

08h46 Petrolio: prezzi poco mossi, Wti sopra 122 dollari

Prezzi del petrolio poco mossi sui mercati asiatici. Il greggio Wti sale di 29 centesimi arrivando a 122,40 al barile, mentre il greggio guadagna 35 centesimi a 123,93 dollari al barile. L’impatto dell’inflazione è peggiorato dall’invasione russa dell’Ucraina, portando a una maggiore pressione sui prezzi dell’energia e dei generi alimentari. I prezzi del greggio negli Stati Uniti sono aumentati del 2,3% ieri, in crescita di del 63% per l’anno, mentre quelli del grano sono aumentati del 39% nel 2022.

08h08 Ucraina: “Da Usa impegno a fornire armi per resistere a Russia”

“Siamo impegnati a fornire le attrezzature e gli strumenti necessari agli ucraini per essere in grado di resistere alle avanzate russe e a respingerle dove possibile”. Così consigliere alla Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un briefing con i media aggiungendo che “siamo preoccupati per ogni atto di aggressione che i russi hanno intrapreso, ogni centimetro di territorio ucraino su cui siedono, distruggono, bombardano, distruggono, sia nelle aree in cui si muovono a terra che nelle aree in cui lanciano missili da lontano”.

07h40 Usa: “Già arrivato un miliardo di dollari di aiuti per Kiev”

“Stare con l’Ucraina significa rafforzare la sua economia. Un miliardo di dollari di sostegno diretto è già arrivato” e “altri 7,5 miliardi di dollari sono in arrivo”. Lo ha reso noto su Twitter l’ambasciatrice statunitense in Ucraina, Bridget Brink.

06h29 Presidente Georgia: “Putin ha perso molto, subito nostro ingresso in Ue”

In Ucraina la situazione “è tragica perché ci sono state tante vite perse e tanta distruzione ma allo stesso tempo io guardo alla lotta degli ucraini con grande ammirazione perché nessuno, in particolare la Russia, si aspettava una resistenza del genere. Questa in sé è già una vittoria. Non sappiamo come finirà la guerra ma i russi hanno già ridotto i loro obiettivi iniziali. Se ci aggiunge la reazione compatta della Ue, il coinvolgimento Usa, la resurrezione della Nato e l’apertura all’allargamento dell’Unione europea mi sembra che Putin abbia perso molto”. Così la presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, in un’intervista al Corriere della Sera nella quale sottolinea che durante la sua visita di Stato in Italia “tutti i miei interlocutori, dal premier Mario Draghi al presidente Sergio Mattarella, hanno sottolineato che l’Italia è con la Georgia. In un momento di guerra come questo è un messaggio prezioso che porto in patria. C’è stato anche un chiaro sostegno all’integrazione europea”. Per quanto riguarda l’Unione europea “è tanto che aspettiamo di entrare nella Ue, direi che sono secoli che aspettiamo, negli ultimi 30 anni abbiamo perseguito questo obiettivo con determinazione e, nonostante le pressioni che abbiamo subito, non abbiamo cambiato idea. La guerra della Russia in Ucraina ha reso chiaro ai leader europei che è stato uno sbaglio far attendere troppo questi Paesi. Moldavia, Ucraina, Georgia e i Balcani occidentali hanno bisogno di un messaggio chiaro dall’Unione perché aspettare troppo a lungo aprirà la strada alla propaganda russa e al suo soft power”.

06h08 Kiev: “Mosca schiera altri carri armati vicino Zaporizhzhia”

La Russia schiera nuovi carri armati nell’oblast di Zaporizhzhia. Lo ha riferito il portavoce del ministero della Difesa, Oleksandr Motuzianyk, precisando che circa altri 30 carri armati T-62 russi sono stati schierati a Vasylivka, un villaggio a circa 35 chilometri a sud di Zaporizhzhia, stando a quanto riporta il Kyiv Independent.

02h06 Guterres: “Invasione russa deve finire”

“L’invasione russa dell’Ucraina deve finire. Ma finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di un’azione immediata: dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali; abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i paesi e le comunità più povere”. Lo ha twittato il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

01h32 Da inizio guerra oltre 1.100 attacchi aerei contro russi

L’Ucraina ha lanciato oltre 1.100 attacchi aerei contro l’esercito russo dal 24 febbraio, inizio della guerra. Lo riferisce il comando dell’aeronautica ucraina. Tra gli obiettivi colpiti l’equipaggiamento militare russo, le truppe e i centri logistici. Lo riferisce il Kyiv Independent.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata